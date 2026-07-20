Séjour des Lionnes écourté sans paiement de facture : la FSF sous la menace d’une plainte d’Axil Hôtel

C’est le quotidien L’Observateur qui donne l’information, dans son édition de ce lundi 20 juillet. Le directeur d’Axil Hôtel, Gorgui Ndoye, menace de porter plainte contre la Fédération sénégalaise de football (FSF).



A l’origine de cette affaire, l’établissement hôtelier devrait héberger l’équipe nationale féminine de football pendant 10 jours (du 13 au 23 juillet), dans le cadre d’un stage de préparation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) prévue au Maroc. Cependant, la délégation n’a été hébergée que pendant deux jours.



La direction de l’établissement accuse la FSF d’avoir changé de programme «en catimini», sans règlement des frais d’hébergement et de restauration, alors que toutes les dipositions avaient été prises pour réserver l’exclusivité des lieux aux Lionnes de la Teranga. «Ils sont partis à 6h du matin sans payer ni nous prévenir (...) Or on a passé des commandes pour les dix jours et fermé nos canaux de réservations. L’Axil est un hôtel d’Affaires qui vit de séminaires et d’hébergement. Malheureusement, les clients qui cherchent des chambres n’y ont pas eu accès. On est maintenant obligé de jeter ou de réaffecter les stocks», a regretté Gorgui Ndoye.



Pour la direction de l’hôtel, qui dit avoir négocié en vain avec la FSF, la facture s’élèverait à près de 25 millions FCFA. Mais la FSF aurait proposé de payer 30% de la somme, soit 7.500.000 FCFA. «Les 30% couvrent à peine la restauration. Je ne peux pas l’accepter. Qu’en est-il de l’hébergement bloqué et des plateformes fermées ? Vous devez me payer les 25 millions FCFA. Versez-moi au moins 75%, et je pourrai abandonner le reste», a répondu Gorgui Ndoye à la proposition.



Contacté par L’Observateur, la Fédération a souhaité «ne pas se prononcer sur cette affaire», alors que le plaignant s'active pour déposer une plainte.