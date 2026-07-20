Mondial 2026 : l'Espagne sur le toit du monde pour la deuxième fois de son histoire

L’Espagne est championne du monde. La Roja a remporté la Coupe du monde 2026 en s’imposant 1-0 après prolongation face à l’Argentine, dimanche, au New York New Jersey Stadium d’East Rutherford, aux États-Unis. Elle décroche ainsi le deuxième titre mondial de son histoire, seize ans après son sacre de 2010, et succède à l’Albiceleste au palmarès de la compétition.



La finale est restée indécise durant le temps réglementaire, conclu sur un score nul et vierge. Dominatrice dans le jeu et plus entreprenante offensivement, l’Espagne s’est toutefois heurtée aux nombreuses interventions du gardien argentin Emiliano Martínez, auteur de plusieurs arrêts décisifs.



Le tournant du match est intervenu dans le temps additionnel de la seconde période, lorsque le milieu argentin Enzo Fernández a été exclu après un deuxième carton jaune, laissant son équipe évoluer à dix pour la prolongation.



L’unique but de la rencontre a été inscrit à la 106e minute par Ferran Torres. L’attaquant espagnol a repris un ballon dévié par Nico Williams à la suite d’un centre de Pedro Porro, offrant à la Roja l’avantage décisif.



Grâce à cette victoire, l’Espagne ajoute une deuxième Coupe du monde à son palmarès après celle remportée en 2010 en Afrique du Sud. De son côté, l’Argentine, tenante du titre depuis son sacre au Qatar en 2022, échoue dans sa tentative de conserver la couronne mondiale. La sélection espagnole féminine a également remporté une Coupe du monde en 2023.