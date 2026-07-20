Meilleur joueur, meilleur Gardien... : rafle historique de récompenses pour la Roja après son sacre

L'Espagne a fait main basse sur le football mondial ce dimanche au MetLife Stadium. En plus de décrocher la deuxième Coupe du monde de son histoire grâce à une victoire héroïque face à l'Argentine (1-0),la sélection espagnole s'est adjugé l'intégralité des distinctions individuelles majeures décernées par la FIFA.



Le capitaine et milieu défensif espagnol, Rodri, a été officiellement élu meilleur joueur de la compétition (Ballon d'or du tournoi). Déjà lauréat du Ballon d'Or 2024, le maître à jouer de la Roja s'impose définitivement comme le patron du football mondial après avoir guidé son équipe tout au long de la compétition.



Dans le sillage de leur capitaine, deux autres cadres de la formation de Luis de la Fuente ont été mis à l'honneur par l'instance internationale, Unai Simón a reçu le trophée de meilleur gardien (Gant d'or), lui qui est resté impérial durant tout le tournoi en ne concédant qu'un seul petit but en huit rencontres.



Le talentueux défenseur Pau Cubarsí a quant à lui été désigné meilleur jeune joueur de la compétition, confirmant son avènement précoce au plus haut niveau international après une campagne pleine d'autorité.



Ce triplé individuel historique vient couronner une domination collective sans partage pour le nouveau roi du monde.