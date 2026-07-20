La sortie culotée de Donald Trump sur la Coupe du Monde 2026

L’Espagne est championne du monde. Hier soir, la Roja s’est offert le scalp de l’Argentine grâce à un but de Ferran Torres (1-0). Le tout sous les yeux de millions de téléspectateurs et devant les nombreux spectateurs présents hier soir au Metlife Stadium de New York. Parmi eux, se trouvait Donald Trump. Aux côtés de Gianni Infantino, le président de la FIFA, le président des Etats-Unis a semblé apprécier le spectacle durant une finale qui n’a pas forcément été la plus mémorable de l’histoire de ce sport. On l’a même vu tout heureux de pouvoir toucher le trophée lorsqu’il était en tribunes pendant la rencontre.



Après le coup de sifflet final, il est entré sur le terrain, sous les huées, et il a salué les Argentins, qui venaient récupérer leurs médailles d’argent. Cuti Romero a d’ailleurs pris soin d’esquiver l’homme politique américain. Ensuite, Trump a remis le trophée à Rodri et aux Espagnols. Il a d’ailleurs tenté de s’incruster sur le cliché avant que le capitaine de la Roja demande à ce qu’il s’en aille. Finalement, le président américain s’est décalé du centre de la photo, mais il est tout de même apparu sur le côté, avec Infantino. Une fois tout le protocole terminé, Donald Trump a regagné Washington.



Trump se frotte les mains

Sur le tarmac, il s’est offert une sortie médiatique dont lui seul a le secret. «J’ai trouvé que la FIFA a été incroyable. Il n’y a jamais rien eu de tel en termes d’événement, sans parler du soccer ou du football peu importe comment on l’appelle. Mais j’ai trouvé ça incroyable. C’était quatre fois plus réussi que n’importe quelle Coupe du Monde de la FIFA organisée auparavant. Et c’est même cinq fois plus d’après ce que l’on m’a dit aujourd’hui. Nous sommes très fiers de notre pays. Nous sommes très fiers du travail accompli par tout le monde. »



Il a ajouté : «nous félicitons Gianni Infantino et toute son équipe pour l’incroyable travail qu’ils ont accompli. Cela a été l’un des plus grands événements, tous genres confondus, jamais organisés. Nous sommes ravis que cela se soit si bien passé. Des gens sont venus du monde entier et ils ont adoré notre pays, ce qui a permis de le montrer sous un jour différent. Et c’était formidable. C’était un événement formidable. Je suis heureux que vous l’ayez tous apprécié.» Plus tôt, il avait aussi fait une grande annonce au micro de Fox Sports.



Un nouveau Mondial très rapidement aux USA

En effet, il a assuré que son pays demandera « immédiatement » à accueillir un autre tournoi. « Nous devons recommencer, tant que je suis encore là. Tu m’entends, Gianni ? Nous devons entendre ce que Gianni a à dire à ce sujet (…) Je lui ai dit (à Infantino, ndlr) : “Vous devez choisir deux pays. Alors, annoncez notre candidature la prochaine fois, et ensuite celle d’un autre pays. Cela apaisera un peu la colère et le choc.” » Bien décidé à accueillir un nouveau Mondial, Trump a même été surpris de voir les stades pleins. Avant le tournoi, il avait prévenu la FIFA que certains stades pourraient ne pas faire le plein. « Je suppose que je me suis lourdement trompé», a conclu Trump, très satisfait de l’organisation et du spectacle durant la Coupe du Monde.



Si bien évidemment il y a eu des choses positives, certaines voix se sont élevées pour dénoncer les fouilles excessives, les horaires des rencontres, l’arbitrage, les décisions litigieuses notamment concernant Balogun, les pauses hydratation ou encore les prix exorbitants des billets pour les matches ou les interdictions de voyage aux USA pour certains fans. Certaines sélections n’ont pas été emballées par l’organisation. On pense notamment à l’Iran, qui estime avoir été maltraitée par les USA et la FIFA. Tout n’a pas été parfait lors de ce Mondial à 48 pays. Mais la FIFA comme les Etats-Unis semblent satisfaits et prêts à remettre le couvert dans quelques années, avec peut-être plus de nations sur la ligne de départ…

