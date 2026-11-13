JOJ Dakar 2026 : le CIO décerne l’Ordre olympique d’or au Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô

Le Comité international olympique a salué la réussite de l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et a adressé ses félicitations au Sénégal, rapporte un communiqué officiel de la Primature.
Lors d’une cérémonie de remerciements ce vendredi 13 novembre 2026 à Dakar, l’Ordre olympique d’or a été décerné au Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô, qui a dédié cette distinction au président de la République et à l’ensemble du peuple sénégalais.
Le chef du gouvernement a salué l’engagement et la mobilisation de tous les acteurs qui ont permis de faire de cet événement un succès. Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô a également souligné l’enjeu de consolider désormais l’héritage des Jeux qui se sont déroulés au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre 2026.
Lors d’une cérémonie de remerciements ce vendredi 13 novembre 2026 à Dakar, l’Ordre olympique d’or a été décerné au Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô, qui a dédié cette distinction au président de la République et à l’ensemble du peuple sénégalais.
Le chef du gouvernement a salué l’engagement et la mobilisation de tous les acteurs qui ont permis de faire de cet événement un succès. Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô a également souligné l’enjeu de consolider désormais l’héritage des Jeux qui se sont déroulés au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre 2026.
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