JOJ Dakar 2026 : le CIO décerne l’Ordre olympique d’or au Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô

Le Comité international olympique a salué la réussite de l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et a adressé ses félicitations au Sénégal, rapporte un communiqué officiel de la Primature.



Lors d’une cérémonie de remerciements ce vendredi 13 novembre 2026 à Dakar, l’Ordre olympique d’or a été décerné au Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô, qui a dédié cette distinction au président de la République et à l’ensemble du peuple sénégalais.



Le chef du gouvernement a salué l’engagement et la mobilisation de tous les acteurs qui ont permis de faire de cet événement un succès. Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô a également souligné l’enjeu de consolider désormais l’héritage des Jeux qui se sont déroulés au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre 2026.