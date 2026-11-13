Secteur de l’électricité en Afrique de l’Ouest : Accra met une parcelle à la disposition de la CEDEAO pour le siège permanent de l’ARREC

Le gouvernement du Ghana a attribué à la Commission de la CEDEAO un terrain à Accra pour l'édification des locaux du siège de l’Autorité de régulation régionale du secteur de l’électricité de la CEDEAO.



Cette décision officielle a fait suite à une séance de travail le 11 novembre 2026 dans la capitale ghanéenne entre le président de la Commission de la CEDEAO, le général Birame Diop, et le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, selon le communiqué de l'institution communautaire.



Au terme des échanges entre les deux personnalités, le général Birame Diop s'est rendu sur le site afin de procéder à une inspection de la parcelle de terre destinée à ce projet. « Cette initiative témoigne de l’engagement soutenu de la République du Ghana en faveur de l’intégration régionale et du renforcement des institutions de la Communauté. Elle constitue également une avancée importante dans la mise en œuvre du projet de construction du siège permanent de l’ARREC à Accra », précise la note officielle de la Commission de la CEDEAO.