JOJ Dakar 2026 : le Premier ministre fait le point sur l'organisation

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed LO a présidé une « réunion stratégique dédiée à l'avancement des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 », ce mardi 16 juin 2026 au Building administratif Président Mamadou DIA.



La rencontre a réuni l'ensemble des ministères, directions et services directement impliqués dans l'organisation de l'événement sportif. L'objectif de la séance était selon les services de la Primature « d'évaluer l'état d'avancement des différentes diligences requises pour la tenue des Jeux ».