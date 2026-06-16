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JOJ Dakar 2026 : le Premier ministre fait le point sur l'organisation



JOJ Dakar 2026 : le Premier ministre fait le point sur l'organisation
Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed LO a présidé une « réunion stratégique dédiée à l'avancement des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 », ce mardi 16 juin 2026 au Building administratif Président Mamadou DIA.
 
La rencontre a réuni l'ensemble des ministères, directions et services directement impliqués dans l'organisation de l'événement sportif. L'objectif de la séance était  selon les services de la Primature « d'évaluer l'état d'avancement des différentes diligences requises pour la tenue des Jeux ».



Mardi 16 Juin 2026 - 18:00


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