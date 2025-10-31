JOJ Dakar 2026 : le Sénégal prêt à relever le défi de l’organisation, selon Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a affirmé que « la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 constitue à la fois une priorité nationale » et « une exigence continentale ». S’exprimant ce vendredi au Grand-Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, lors de la cérémonie officielle de présentation de la mascotte des JOJ, il a souligné que « ce choix est un défi pour le Sénégal de réussir l’organisation. C’est une priorité nationale, une exigence continentale au regard du slogan ‘L’Afrique accueille, Dakar célèbre’ ».Le chef de l’État a rappelé que le Sénégal « est conscient d’incarner l’espoir de tout un continent qui cherche à davantage faire entendre sa voix sur la scène internationale ». Il a ajouté que « ces Jeux sont bien plus qu’une compétition sportive. Ils sont la vitrine d’une Afrique debout, confiante en sa jeunesse et désireuse de partager avec le monde des valeurs universelles du sport, de la paix et de la fraternité ».Bassirou Diomaye Faye a assuré que « le pays gagnera ce pari avec la mobilisation de l’État, une implication des partenaires sportifs et une adhésion enthousiaste de la jeunesse et de l’ensemble de nos concitoyens ». Il a salué « l’approche participative et inclusive » adoptée par le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 dans le choix de la mascotte, à travers un concours national de dessin impliquant toutes les inspections d’académie du pays.La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, de la ministre de la Jeunesse et des Sports Khady Diène Gaye, de la présidente du Comité international olympique (CIO) Kirsty Coventry et du président du COJOJ et du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye.La mascotte officielle, baptisée « Ayo », a été conçue pour symboliser la joie et l’énergie de la jeunesse sénégalaise. Ce jeune lion porte un chapeau traditionnel, signe de sagesse et de dignité, et son nom signifie « joie » en yoruba, langue parlée dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Le concept a été proposé par Ndèye Khady Cristal Coumba Sarr, 18 ans, élève en classe de terminale, qui a expliqué avoir choisi une langue africaine pour exprimer le message du slogan « Dakar accueille, l’Afrique célèbre ».Le design d’« Ayo » a été imaginé par Ndèye Mariama Diop, 16 ans, élève en classe de seconde, inspirée par les tenues traditionnelles africaines. Près de 500 élèves âgés de 12 à 18 ans ont participé au concours organisé par le COJOJ, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale. Selon le comité, la mascotte devait refléter les valeurs de l’olympisme « l’excellence, le respect et l’amitié » tout en mettant en lumière l’héritage culturel du Sénégal.Le COJOJ prévoit de présenter la mascotte au grand public à l’occasion du festival « Dakar en jeux », prévu du 4 au 9 novembre à la gare de Dakar, au Dakar Arena de Diamniadio et à Saly-Portudal.Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, première édition organisée sur le sol africain, se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026 sur trois sites : Dakar, Saly et Diamniadio. Cette quatrième édition accueillera environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines, parmi lesquelles l’athlétisme, la natation, le judo, la voile, le rugby à 7 ou encore le skateboard. De nouvelles disciplines comme le breaking, le baseball à 5, le triathlon et le wushu feront également leur entrée au programme, marquant ainsi un tournant historique pour le sport africain.