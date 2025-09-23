JOJ de Dakar 2026 : le Président Diomaye a reçu en audience la présidente du CIO à New York

Le Président de la République du Sénégal est en déplacement à New York dans le cadre la célébration des 80 ans de l'Organisation des Nations Unies, marquant l'ouverture de la 80e Assemblée générale. En marge de cet événement, Bassirou Diomaye Faye a eu deux audiences importantes le lundi. Le chef de l’Etat a d'abord rencontré Mme Kirsty Coventry, Présidente du Comité International Olympique (CIO).
D'après la Présidence, leurs discussions ont porté sur les préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 et sur la coopération entre le Sénégal et le CIO pour promouvoir la jeunesse et l'éducation par le sport.
Cette rencontre a réaffirmé l'engagement mutuel de faire des JOJ Dakar 2026 un succès historique pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le mouvement olympique.
Le même, le Président Diomaye a ensuite reçu Mme Kendra Gaither, Vice-présidente de la Chambre de commerce des États-Unis, accompagnée d'une délégation de chefs d'entreprises américains. « Ces entreprises sont soit déjà implantées au Sénégal, soit sur le point de s'y installer », souligne la Présidence.
Les échanges ont porté sur les « opportunités d'investissement, le renforcement du partenariat économique et la volonté partagée de créer un climat des affaires favorable à la croissance et à la création d'emplois », a indiqué la même source.
Cette rencontre d’après la même source, souligne la position du Sénégal en tant que pôle d'attractivité pour les entreprises internationales et confirme la confiance renouvelée des partenaires stratégiques dans son potentiel de développement.
