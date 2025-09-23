JOJ de Dakar 2026 : le Président Diomaye a reçu en audience la présidente du CIO à New York

Le même, le Président Diomaye a ensuite reçu Mme Kendra Gaither, Vice-présidente de la Chambre de commerce des États-Unis, accompagnée d'une délégation de chefs d'entreprises américains. « Ces entreprises sont soit déjà implantées au Sénégal, soit sur le point de s'y installer », souligne la Présidence.



Les échanges ont porté sur les « opportunités d'investissement, le renforcement du partenariat économique et la volonté partagée de créer un climat des affaires favorable à la croissance et à la création d'emplois », a indiqué la même source.



Cette rencontre d’après la même source, souligne la position du Sénégal en tant que pôle d'attractivité pour les entreprises internationales et confirme la confiance renouvelée des partenaires stratégiques dans son potentiel de développement.

