"Jakarta", cet alcool de 200 francs Cfa qui est en train de détruire les jeunes de 13 à 17 ans

« Il n’est pas facile d’abandonner l’alcool, je ne peux pas rester une journée sans boire ». Cette confession d’un jeune âgé d'une quinzaine d’années résume le voyage sans retour dans l’abîme de l’alcool.



La consommation abusive de la bière dénommée « Jakarta », surtout qu'il ne suffit que de la modique somme de 200 Fcfa pour une dose quotidienne est en train de prendre des proportions inquiétantes notamment chez les jeunes âgés de 13 et 17 ans. Et c'est dans des quartiers populaires de Dakar, comme le Médina, que ça se passe, alerte le quotidien L'Observateur dans son reportage de ce mercredi.



Ce phénomène de dépendance pourrait s’étendre bien au delà de la jeunesse. En effet des conséquences sanitaires listées par le Dr Idrissa Bâ, psychiatre-addictologue inquiètent.

"Du fait de la dépendance, cette consommation, répétée et prolongée, peut se traduire par des manifestations sur le plan organique. Beaucoup de cas d'AVC chez les jeunes sont dus à la consommation précoce d'alcool », révèle le spécialiste.