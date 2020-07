Jamie Carragher déclare sa flamme à Mané après la remise du trophée de Premier League: « tu sais que je t’aime…»

You do know I love you Sadio! 💕



Dans une interview très comique après que Liverpool ait remporté son match face à Chelsea ( 5-3), et reçu le trophée de Premier League, hier-mercredi, à Anfiled, Jamie Carragher a déclaré à l’international sénégalais de Liverpool sa flamme. « Tu (Sadio Mané) sais que je t'aime, n’est-ce pas ? »Et Sadio Mané qui portait un foulard et la médaille de ses gagnants fièrement arborée de répondre à Carragher avec large sourire « Je sais. Je t’aime aussi ». La vidéo a été posté par le consultant de Sky Sports sur son compte Twitter.Réfléchissant sur son passage au club et à ce qu’il a accompli depuis son arrivée de Southampton en 2016, le Sénégalais de déclarer: « Je me souviens encore du premier jour où il (Jurgen Klopp) m’a appelé et j’ai dit "oui, je viendrai". Aujourd’hui, vous pouvez voir comment l’équipe s’est développée et a évolué dans le bon sens. Pour être honnête, je suis vraiment heureux et fier de faire partie de ce grand club. »Carragher a ensuite conclu l’interview en criant sur le système de sonorisation pour ajouter: « Eh bien, je ne peux pas entendre un mot de ce que vous dites. Je t'ai dit que je t'aime. Alors tu vas célébrer et t'amuser. »