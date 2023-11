Jamie Foxx visé par une plainte pour agression sexuelle

Ce mercredi 22 novembre, le New York Daily News a révélé que l'acteur américain Jamie Foxx est visé par une plainte pour agression sexuelle à New York en 2015, selon un document de la justice new-yorkaise, à la veille de l'expiration d'une loi qui permet à des victimes de violences sexuelles de porter plainte au civil pour des faits prescrits.



D'après cette plainte déposée ce mercredi devant la cour suprême de l'État de New York, une juridiction de première instance, Eric Marlon Bishop, alias Jamie Foxx, a agressé sexuellement la plaignante, qui a conservé son anonymat, lors d'une soirée sur le toit-terrasse d'un bar-restaurant de Manhattan en août 2015. L'acteur est notamment accusé d'avoir "glissé ses mains dans les sous-vêtements de la plaignante et d'avoir placé ses doigts dans son vagin et son anus". Le bar-restaurant-lounge Catch NYC & Roof et son propriétaire-gérant Mark Birnbaum sont également visés par cette plainte au civil.



Toutes ces actions en justice au civil sont rendues possibles grâce à une loi de l'État de New York qui permet depuis novembre 2022, mais seulement pendant un an jusqu'à ce jeudi de la fête de Thanksgiving, aux victimes de violences sexuelles de porter plainte au civil pour des faits criminels ou délictuels prescrits. Cette législation locale "Adult Survivors Act" a permis à de nombreuses plaignantes et plaignants d'agir en justice, au civil, contre leurs agresseurs sexuels présumés, souvent des personnalités de premier plan.





Ainsi, en mai, l'ancien président américain Donald Trump a été déclaré responsable d'agressions sexuelles contre l'ancienne chroniqueuse du magazine "Elle", E. Jean Carroll, dans un grand magasin de New York en 1996. Mme Carroll avait touché cinq millions de dollars de dommages et intérêts versés par M. Trump.