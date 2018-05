Javier Bordas : « Neymar regrette d'avoir quitté le Barça »

Le futur de Neymar continue de faire jaser en Europe. Le dernier à avoir apporté son petit grain de sel a été Javier Bordas, qui a reconnu qu'il n'aimerait pas voir l'ancien barcelonais défendre les intérêts du Real Madrid.

« Neymar peut signer où il veut. Personnellement, ça ne me plairait pas que Neymar signe au Real Madrid », a-t-il affirmé.



« Il semble qu'il ne se plait pas à Paris, on l'imaginait déjà. À Barcelone on vit très bien et Neymar regrette d'avoir quitté le FC Barcelone », a ajouté le dirigeant 'blaugrana'.

Un autre sujet abordé a été le possible transfert d'Antoine Griezmann pour le Barça : « J'ai vu le match de Griezmann. Il est très bon, un grand joueur. Je n'ai vu personne, donc j'en profite pour féliciter l'Atlético Madrid pour l'Europa League ».



Enfin, il est revenu sur l'actualité du club 'merengue' et sa finale de Kiev : « Le Real Madrid est un grand club, mais nous avons remporté plus de coupes ces dernières années. Nous avons plus de choses spéciales ».