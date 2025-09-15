Jaxaay : Trois (3) individu arrêtés pour vol en réunion et association de malfaiteurs

Le commissariat d’arrondissement de Jaxaay, Parcelles Assainies et Niacourab a procédé à l’arrestation de trois (3) individus de sexe masculin pour des faits d’association de malfaiteurs et de vol en réunion commis la nuit, rapporte la Police nationale.





Les faits remontent au 12 septembre 2025, aux environs de 14h00, lors d’une patrouille dans leur secteur de compétence, les éléments de la Brigade de Recherches (BR) du service ont aperçu trois individus au comportement suspect, circulant à bord d’une moto de type Jakarta KTM. À la vue des policiers, ces derniers ont immédiatement abandonné le véhicule et pris la fuite. Une course-poursuite s’est alors engagée, permettant l’interpellation de deux d’entre eux ainsi que la saisie de la moto suspecte, qui a été conduite au commissariat.



Une fois au poste de police, les mis en cause, invités à présenter les papiers de la moto, s’en sont révélés incapables, tout en déclarant en être les propriétaires.



Quelques heures plus tard, une personne s’est présentée au commissariat pour signaler le vol de sa moto, survenu dans la nuit du 11 au 12 septembre 2025, alors qu’elle était stationnée dans la cour de son domicile. Il a formellement reconnu le véhicule saisi comme étant le sien.



L’exploitation du téléphone portable de l’un des suspects a permis de découvrir, via l’application WhatsApp, des messages vocaux échangés avec un tiers, évoquant clairement la mise en place d’un plan pour voler ladite moto.



Ce jour, aux environs de 17h00, les éléments de la BR ont été informés que le troisième individu, ayant réussi à prendre la fuite la veille, se trouvait dans son quartier, à la cité SOTRAC de Keur Massar. Une descente effectuée dans cette zone a permis son interpellation.



Interrogé sommairement après son arrestation, il a reconnu avoir planifié et exécuté le vol avec ses complices. Les trois suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit.