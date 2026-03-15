Axe Tambacounda – Kaolack : le policier Youssou Diop décède à la suite d'un accident de la circulation

Issu de la 40ème promotion de la Direction de la Formation, l’agent de police Youssou Diop est décédé à la suite d'un accident de la circulation sur l'axe Tambacounda – Kaolack (environ 275 km), selon un communiqué de la Police nationale.
Tout en s'inclinant «devant la mémoire du disparu», la Police a rappelé que le défunt «était en service au Commissariat Spécial de Kounkané, relevant de la Direction de la Police aux Frontières (DPAF)».
Tout en s'inclinant «devant la mémoire du disparu», la Police a rappelé que le défunt «était en service au Commissariat Spécial de Kounkané, relevant de la Direction de la Police aux Frontières (DPAF)».
Autres articles
-
Incendie au marché central de Kaffrine : Momath Talla Ndao exprime son soutien aux victimes
-
Parc national Niokolo-Koba : le nombre de lions passe de 29 à 50 entre 2011 à 2026
-
Mbour : plusieurs magasins et boutiques du marché central ravagés par un incendie
-
Casamance : l’armée face aux trafics de cannabis et au pillage du bois
-
Lutte contre la criminalité financière : les Douanes saisissent près de 730 millions de francs CFA en billets noirs