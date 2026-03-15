Axe Tambacounda – Kaolack : le policier Youssou Diop décède à la suite d'un accident de la circulation

Issu de la 40ème promotion de la Direction de la Formation, l’agent de police Youssou Diop est décédé à la suite d'un accident de la circulation sur l'axe Tambacounda – Kaolack (environ 275 km), selon un communiqué de la Police nationale.



Tout en s'inclinant «devant la mémoire du disparu», la Police a rappelé que le défunt «était en service au Commissariat Spécial de Kounkané, relevant de la Direction de la Police aux Frontières (DPAF)».