Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Axe Tambacounda – Kaolack : le policier Youssou Diop décède à la suite d'un accident de la circulation



Axe Tambacounda – Kaolack : le policier Youssou Diop décède à la suite d'un accident de la circulation
Issu de la 40ème promotion de la Direction de la Formation, l’agent de police Youssou Diop est décédé à la suite d'un accident de la circulation sur l'axe Tambacounda – Kaolack (environ 275 km), selon un communiqué de la Police nationale.

Tout en s'inclinant «devant la mémoire du disparu», la Police a rappelé que le défunt «était en service au Commissariat Spécial de Kounkané, relevant de la Direction de la Police aux Frontières (DPAF)».
Autres articles

Charles KOSSONOU

Dimanche 15 Mars 2026 - 12:49


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter