Saraya: un Guinéen arrêté après l'agression d'un homme avec une brique

Un Guinéen âgé de 26 ans a été arrêté puis placé en garde à vue, le 14 mars 2026, par les éléments de la Brigade territoriale de Saraya ( sud est). Il est accusé de faits de «coups et blessures involontaires».



Les faits se sont déroulés dans le village de Kharakhéna, où le mis en cause aurait assommé un jeune homme à l’aide d’une brique à la suite d’une dispute liée à un téléphone portable.



Selon l’Agence de Presse Sénégalaise, la victime, grièvement touchée à la tête, a perdu connaissance. Elle a d’abord été transférée à l’hôpital régional de Kédougou, avant d’être évacuée vers l’hôpital de Tambacounda (est) pour une prise en charge médicale plus spécialisée.





