Importation illégale de cuisses de poulet : la filière avicole tire la sonnette d’alarme

La recrudescence de l’importation illégale de cuisses de poulet au Sénégal inquiète fortement les acteurs de la filière avicole. Ces derniers alertent sur les conséquences économiques et sanitaires que pourrait entraîner cette pratique, tout en appelant les autorités à renforcer les mesures de protection de la production locale.



Selon les professionnels du secteur, la multiplication des saisies opérées par les services de la douane révèle l’ampleur du phénomène. Le mois dernier, plus de 28 tonnes de cuisses de poulet ont été interceptées par la douane sénégalaise lors d’opérations de contrôle. Des actions similaires se poursuivent dans plusieurs départements et régions du pays, signe d’une activité de contrebande qui semble prendre de l’ampleur.



Pour les acteurs de la filière, cette situation représente une menace sérieuse pour un secteur qui joue un rôle majeur dans l’économie nationale, alors que l’aviculture constitue une source de revenus pour plus de 100 000 personnes à travers des emplois directs et indirects. De nombreuses entreprises ont également investi des milliards de francs CFA dans le développement de la production locale.



Le docteur Mamadou Ba, Secrétaire général de l’Interprofession avicole (IPAS), s’inquiète particulièrement de cette recrudescence. « La douane sénégalaise a saisi le mois passé plus de 28 tonnes. Dans tous les départements du Sénégal, les collègues continuent à mener des opérations dans toutes les régions. Cette recrudescence nous inquiète », a-t-il déclaré.



Au-delà de l’impact économique, les professionnels soulignent également les risques sanitaires liés à ces importations illégales. Selon eux, la chaîne de froid de ces produits est souvent rompue durant le transport et la distribution, ce qui peut représenter un danger pour la santé des consommateurs.

Autre point préoccupant : certaines pratiques frauduleuses observées sur le marché. « Certains importateurs vont même jusqu’à copier les marques locales. C’est de la contrefaçon », dénonce le docteur Ba.



Face à cette situation, l’Interprofession avicole annonce son intention de saisir la justice afin de lutter contre ces activités illégales. « Nous allons porter plainte auprès du Procureur de la République pour que tout contrevenant soit présenté devant la justice », a précisé le secrétaire général de l’IPAS.

Les acteurs de la filière espèrent désormais une réaction ferme des autorités afin de protéger la production nationale, préserver les emplois et garantir la sécurité alimentaire des consommateurs sénégalais, livre iRadio.