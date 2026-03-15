Mbour : l’occupation anarchique des rues au marché central inquiète les commerçants

À Mbour, dans la capitale de la Petite Côte, la situation au marché central suscite de plus en plus d’inquiétudes chez les commerçants. Le président de l’association des commerçants du marché central a récemment dénoncé l’occupation anarchique des rues aux alentours de l’espace marchand, une situation qui, selon lui, perturbe fortement les activités commerciales et la circulation.



Selon le responsable des commerçants, de nombreux vendeurs se sont progressivement installés sur les voies publiques et les ruelles menant au marché, rendant l’accès difficile aussi bien pour les clients que pour les riverains. Cette occupation désordonnée contribuerait également à accentuer l’encombrement et l’insalubrité dans la zone.



Face à cette situation, le président des commerçants déplore l’inaction des autorités municipales. Il affirme avoir, à plusieurs reprises, interpellé les responsables de la mairie afin qu’ils prennent les mesures nécessaires pour mettre fin à ce désordre.



« Nous avons alerté les autorités à maintes reprises sur ce problème, mais la situation reste inchangée », a-t-il fait savoir, appelant à une réaction rapide des pouvoirs locaux.



Les commerçants du marché central demandent ainsi aux autorités municipales d’agir avec diligence pour rétablir l’ordre dans ce haut lieu du commerce local, afin de garantir de meilleures conditions de travail et d’accueil pour les usagers du marché.

