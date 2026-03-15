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Saraya : pour une histoire de 500 FCFA, un Malien poignarde un ressortissant burkinabé



Saraya : pour une histoire de 500 FCFA, un Malien poignarde un ressortissant burkinabé
Les éléments de la brigade territoriale de Saraya (sud-est) ont placé en garde à vue un ressortissant malien, le 14 mars 2026.  Il est accusé de faits de «coups et blessures volontaires» sur un Burkinabé.

A l’origine de cette histoire, à Dambala, dans la commune de Missirah Sirimana, un jeune malien âgé de 18 ans a poignardé, sur un site d’orpaillage, un vendeur de «Tangana» de nationalité burkinabé, à la suite d’une dispute pour une dette de 500 francs CFA.

Selon l’Agence de Presse Sénégalaise, le jeune malien devait cette somme au vendeur. Lorsqu’il s’est présenté avec un billet de 1 000 francs pour acheter de la nourriture estimée  à 500 francs FCFA, le vendeur aurait retenu la monnaie pour compenser le dû. 
Le débiteur, ne l’ayant pas accepté, a tenté de récupérer son argent. Il serait ensuite allé se procurer un couteau avant de revenir poignarder la victime à l’abdomen.
 
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Fatime Gueye

Dimanche 15 Mars 2026 - 12:43


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