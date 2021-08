Jaxaay: les présumés meurtriers de Fallou Mbaye arrêtés

Nouveau développement dans l'affaire du meurtre de Fallou Mbaye, un jeune de 21 ans, pourchassé et tué à coups de couteau par son « rival ». Ses présumés meurtriers, Boubacar Ndiaye, lui aussi âgé de 21 ans, tapissier, domicilié à Malika et son ami, Serigne Bara Gningue, menuisier, domicilié à Yeumbeul Ben Barack, ont été interpellés par la police cette nuit vers 1h 30, à Yeumbeul, dans la banlieue dakaroise.



Selon des sources policières, les mis en cause s’étaient cachés à Touba juste après leur forfait. Ils ont décidé de revenir cette nuit à Dakar avant d'être interpellés par la police de Jaxaay.



Fallou Mbaye, un jeune âgé de 21 ans, a été pourchassé par un individu armé d’un couteau, qui lui a asséné plusieurs coups au ventre et au niveau de son cou. Couvert de sang, le jeune avait réussi à rallier sa maison familiale sise aux Parcelles Assainies de Jaxaay où il a perdu la vie. A l’origine du drame, une altercation avec une fille de 15 ans du nom de N.F.Thiam.