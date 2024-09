Jean-Claude Kassi Brou: "le Sénégal a pris des mesures très fortes pour sortir de la liste grise des risques blanchiment d'argent..."

Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) : Le Sénégal a pris des mesures très fortes pour sortir de la liste grise des risques blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, selon le gouverneur de la BCEAO



Le gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou, s’est réjoui des « mesures très fortes, exigeantes et fermes » prises par les autorités sénégalaises pour lutter contre le blanchiment de capitaux.



« Je voudrais féliciter le Sénégal. Les autorités ont pris des mesures très fortes, exigeantes et fermes » en matière de lutte contre l’injection de fonds d’origine criminelle dans le circuit économique et financier, a-t-il affirmé.



M. Kassi Brou s’exprimait lors d’un point de presse, au terme de la troisième réunion ordinaire annuelle du Comité de politique monétaire de la banque centrale des huit pays de l’UEMOA.



Une étude de l’Institut d’études et de sécurité publiée en 2022 classait le Sénégal en huitième position dans une liste d’une vingtaine de pays où « les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme » étaient préoccupants.



Le Sénégal a pris des « mesures très fortes pour vraiment sortir de cette liste », a reconnu le gouverneur de la BCEAO.

« Je pense que l’une des mesures clés a été la nouvelle loi contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme », a-t-il expliqué, ajoutant : « Nous ne pouvons être que satisfaits »



Jean-Claude Kassi Brou rappelle que le vœu de la BCEAO est qu’aucun de ses pays membres ne figure dans une liste comme celle publiée par l’Institut d’études de sécurité en 2022.



« Cela a un impact très négatif en termes de perception et ça joue sur le risque crédit et les investissements, sur la mobilisation des ressources et l’épargne », a soutenu M. Kassi Brou.



Il rappelle que la banque centrale travaille « de manière très étroite avec les autorités » des pays membres pour les aider à éviter la zone « grise » des risques de blanchiment de capitaux.