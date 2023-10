Jeune tué lors d’un match Navétanes à Guédiawaye: ce que révèlent les résultats de l’autopsie

Les résultats de l'autopsie du jeune El H. Touré tué lors d’un match de Navétanes ont été révélés hier mardi. Ils font état « d'une contusion cérébrale hémorragique suite à un traumatisme crânien ». Au domicile mortuaire au quartier Golf Nord 2, l'émoi et l'émotion sont à leur comble. Soixante-douze heures après le drame, la famille de l'élève de 15 ans ne se remet toujours pas.



D’après L’Observateur, le jeune garçon qui n'était pas impliqué dans les événements liés au match, a été tragiquement pris dans cette altercation entre les forces de l'ordre et les supporters. Le jour des faits, la victime était en compagnie de son frère pour aller acheter des fournitures. À peine ont-ils contourné le chemin menant aux voies du Brt que les deux garçons rencontrent de jeunes supporters en train de courir poursuivis par une voiture de police. Ils ont décidé de prendre la fuite eux aussi. Bassirou, le grand frère est parvenu à s'échapper, pendant que son jeune frère de 15 ans est rattrapé par un jet de projectile qui l'a atteint au crâne et l’a fait chuter lourdement face contre terre.



Le journal indique qu’El H. Touré est resté inanimé, avant que les riverains ne s'approchent pour s'enquérir de sa situation. Au constat que la victime ne faisait aucun signe de vie, ces derniers ont tenté de le réanimer en l'aspergeant d'eau en vain. Son frère Bassirou est alerté. Ce dernier voyant l’état de son petit frère est parti informé son père Ch. Touré.



Arrivé sur place, ce dernier a retrouvé son fils couché, le front, le nez égratignés. Le père de famille a appelé les sapeurs-pompiers qui malgré des tentatives de sauvetage n’ont pu que constater la mort de l'enfant.



Le corps a été évacué à l'hôpital Dalal Jam où le constat du décès est définitif. La nouvelle se propage dans tout le quartier Hamo Tefess où les pleurs succèdent aux commentaires sur les circonstances déplorables du décès de l'adolescent. La dépouille d'El H. Touré sera finalement acheminée pour autopsie à l'hôpital Idrissa Pouye (ex Cto) de Grand Yoff suite à une réquisition du commissariat de police de Guédiawaye qui a ouvert une enquête pour situer les circonstances du drame. L'autopsie effectuée sur son corps a révélé « une contusion cérébrale hémorragique due à l'impact violent provoqué par un objet dur au niveau pariétal ».



En attendant son enterrement, ce mercredi, au cimetière de Yoff, la famille de la victime a dénoncé les violences lors des matchs de navetanes.