Jeux Africains 2024 : le Sénégal gagne 29 médailles, dont 4 en or

Les rideaux vont tomber sur les Jeux africains en terre ghanéenne ce samedi, après la cérémonie de clôture de ces joutes continentales officiellement démarrées le 8 mars. Les compétitions ont pris fin hier, vendredi.



Lors de cette dernière journée, le taekwondoiste Adama Ndiaye a ajouté une 4e médaille d'or à la collection sénégalaise, après la judokate Monica Sagna, le taekwondoïste Mansour Lô et l'athlète Louis François Mendy.



Le taekwondo a également valu au Sénégal une 7e médaille d'argent, glanée par Yaye Aïta Ndiaye, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Toujours en taekwondo, Habibou Diallo (freestyle) et l'équipe masculine poomsae (Adama Ndiaye, Daouda Dione, Habibou Diallo) ont été médaillés de bronze. Tout comme l'équipe nationale de football U20 garçons.



Ajoutez ces trois nouvelles médailles de bronze à celles décrochées par Alphonse Mendy et Diarga Baldé, jeudi, et ça fait un total de 18 bronze.



Avec une délégation d'une centaine de sportifs, issus de 12 disciplines sportives, le Sénégal termine cette campagne avec une bonne moisson de 4 médailles d'or, 7 d'argent et 18 de bronze.



Ce bilan est de loin bien meilleur que celui des précédents Jeux africains de 2019 à Rabat (Maroc), les représentants du Sénégal avaient récolté 22 médailles: 1 or, 5 argent et 16 bronze.