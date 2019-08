Jeux africains 2019 : Le Sénégal face au Mali pour la Médaille de bronze

Les Lions U20 du Sénégal se sont inclinés en tirs aux buts (4-5) face à leurs homologues du Burkina Faso lors des demi-finale aux Jeux Africains. Alors que la partie s’est terminée sur un score nul de 1 but partout après le temps réglementaire et la prolongation, les deux équipes se sont départagées aux tirs aux buts. Le Sénégal s’est incliné avec 4 tirs contre 5.



A défaut du trophée, le Sénégal va donc défendre la médaille de bronze jeudi 29 août dans un duel contre le Mali, écarté également lors des tirs aux buts par le Nigéria dans l’autre demi-finale après un score nul et vierge (0-0 ; 4-5).



Les finales du football des Jeux Africains opposent ainsi le Nigéria au Burkina Faso chez les hommes et le Cameroun au Nigéria chez les Dames.