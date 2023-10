Joal : Elle cache son amant sous son lit pour le protéger de la colère de son père

À Joal, un incident familial a éclaté mercredi dernier, laissant un père blessé et un amant fuyant. L'histoire a commencé lorsque Mariétou Diop, fille rebelle d'un certain Ndiaga Diop, a été surprise en compagnie de son amant clandestin, Ousmane Sarr, dans des circonstances compromettantes.



D’après L’Observateur, lors de la nuit des faits vers 2H30mn, le mis en cause s'est présenté chez sa copine. En recevant son copain dans sa chambre à cette heure indue, la jeune femme s'était assurée que son père dormait comme un loir dans la cours. Dans l'intimité de sa chambre, les deux tourtereaux qui sont en couple depuis 4 ans, vont s'adonner à une partie de jambes en l'air tellement torride qu'ils vont réveiller le vieux Nd. Diop.



Alerté par les gémissements, le chef de famille s'est discrètement présenté devant la porte de la chambre de sa fille et a tendu l'oreille. Puis de sa position, il a interpellé sa fille sur l'origine de ces bruits bizarres. Celle-ci lui a répondu qu'elle était juste en train de parler au téléphone avec une amie.



Des affirmations que Ndiaga Diop n’a pas cru. En effet, il est allé réveiller son fils Adama et lui demander d'aller vérifier ce qui se passait dans la chambre de sa sœur. Sur la pointe des pieds, celui-ci s’est présenté devant la porte de la chambre de Mariétou où il a entendu des gémissements.



Face à cette situation, son père lui a demandé de bloquer la porte de la chambre de sa sœur, pour retenir l'intrus à l'intérieur. Dans le même temps, le chef de famille se présente à la Brigade de gendarmerie et a demandé aux hommes en bleu de venir appréhender un intrus, pour « violation de domicile ».



Ayant sentie ce qui se tramait, Mariétou Diop a pris les devants pour sauver son petit-ami. C'est ainsi qu'elle l’a caché sous le lit. De retour, le père de famille qui a réussi à entrer dans la chambre de sa fille, est parvenu a extirpé Ousmane Sarr de force de sa planque.



Ce dernier tente de prendre ses jambes à son cou. Il est bloqué net par le vieux Diop, avec qui il va entamer un échange de coups de poings. Au cours de cet accrochage, le vieux Diop va se blesser au poignet, ce qui a donné à O. Sarr l’occasion de prendre la fuite.



Conduit en soin, le père de famille s'en ai tiré avec dix (10) jours d'Incapacité temporaire de travail (Itt). Ainsi il a porté plainte pour « violation de domicile, coups et blessures volontaires ». Placé en garde à vue, Ousmane Sarr a été déféré vendredi dernier au parquet de Mbour.