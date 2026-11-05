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Joal-Fadiouth : 93 candidats à la migration interpellés en trois jours



Joal-Fadiouth : 93 candidats à la migration interpellés en trois jours
Entre le 31 octobre et le 2 novembre 2026, la compagnie de gendarmerie de Mbour a mené plusieurs opérations sur les côtes de Joal-Fadiouth, au sud-est de Dakar. Conduites par la brigade territoriale de Joal, avec l'appui des unités maritimes et fluviales ainsi que du détachement de la Section de l'environnement, ces opérations ont abouti à l'interpellation de 93 candidats, dont huit femmes, tous de nationalité sénégalaise, selon Libération.
 
Les opérations ont également permis la saisie de 3 pirogues, de 4 moteurs hors-bord et de 158 bidons d'essence, représentant un volume total de 9 240 litres. Les personnes interpellées ainsi que le matériel saisi ont été mis à la disposition des unités compétentes pour les besoins des enquêtes en cours.
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Charles KOSSONOU

Jeudi 5 Novembre 2026 - 16:20


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