Joal-Fadiouth : 93 candidats à la migration interpellés en trois jours

Entre le 31 octobre et le 2 novembre 2026, la compagnie de gendarmerie de Mbour a mené plusieurs opérations sur les côtes de Joal-Fadiouth, au sud-est de Dakar. Conduites par la brigade territoriale de Joal, avec l'appui des unités maritimes et fluviales ainsi que du détachement de la Section de l'environnement, ces opérations ont abouti à l'interpellation de 93 candidats, dont huit femmes, tous de nationalité sénégalaise, selon Libération.



Les opérations ont également permis la saisie de 3 pirogues, de 4 moteurs hors-bord et de 158 bidons d'essence, représentant un volume total de 9 240 litres. Les personnes interpellées ainsi que le matériel saisi ont été mis à la disposition des unités compétentes pour les besoins des enquêtes en cours.