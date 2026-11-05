Facilitation du commerce régional : 9 États membres de la CEDEAO ont signé la Convention d'Accra le 26 octobre 2026

La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a confirmé l'adhésion de 9 pays de l'espace communautaire à la Convention des Nations unies sur les documents de transport négociables. Le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Nigeria, la Sierra Leone et le Togo ont apposé leur signature sur le texte international le 26 octobre 2026 à Accra. Au total, 26 nations ont participé à l'ouverture officielle du registre de ratification dans la capitale ghanéenne.



Le nouveau cadre juridique a instauré un document de transport unique et négociable, utilisable sous format papier ou électronique pour la circulation transfrontalière des marchandises. Les responsables de l'organisation régionale ont indiqué que l'application de cet outil doit simplifier les démarches administratives et accélérer le transit des produits sur les axes routiers et maritimes inter-États. La Commission de la CEDEAO a précisé que cet instrument a vocation à renforcer le Système interconnecté de gestion des marchandises en transit ainsi que le régime de libéralisation des échanges de l'espace ouest-africain.



Pour rappel, la Commission de la CEDEAO, le ministère du Commerce du Ghana et le Secrétariat de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international ont organisé une séance de sensibilisation virtuelle le 7 octobre 2026. Cette rencontre préparatoire a réuni les représentants des pays membres pour analyser la mise en œuvre de la procédure de transit et l'interconnexion des administrations douanières de la région.