Joal : un agent des pêches violemment agressé lors d’une opération contre la pêche illicite

Lors d'une opération de lutte contre la pêche illicite et juvénile, un agent des pêches a été violemment agressé dans la nuit du 4 au 5 février à Joal. La ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf, a fermement condamné cette attaque.



Elle a annoncé des mesures strictes à l'encontre des auteurs et complices de ces actes, rappelant que la préservation des ressources halieutiques est une priorité nationale. Dr Diouf a également souligné l'importance de protéger les agents engagés dans la surveillance et la protection de ces ressources.



Cette agression met en lumière les défis auxquels sont confrontés les agents chargés de faire respecter les réglementations en matière de pêche, notamment face à la résistance de certains acteurs du secteur.