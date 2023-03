Joal : une bataille sanglante a opposé deux daaras

Le quartier Caritas de Joal (Mbour), a été le théâtre d’une bataille sanglante qui a opposé le marabout Babacar Kane aux disciples de son rival, Serigne Mbaye. Les membres de ces deux daaras se sont affrontés au sang, relate « L’Observateur ».



Tout est parti d’une dispute entre les deux religieux qui étaient amis. Babacar Kane a ainsi décidé de fonder son propre daara sous prétexte que ses talibés sont plus nombreux. Une décision qui n’a pas plus à tous les talibés de Serigne Mbaye, surtout Mor Sarr, Mouhamed Thiam et Babacar Diagne.



Après la séparation des daaras, ces trois (03) hommes ne rataient jamais l'occasion de s'acharner sur Babacar Kane, l’ex-ami de leur marabout. La semaine passée, les talibés de Serigne Mbaye sont revenus à la charge et ont tenté d’interrompre une cérémonie religieuse du marabout Kane. Très en colère, celui-ci a fracassée la tête d'un disciple de son rival avec un pilon.



Ainsi, dès le lendemain matin, Babacar Kane a confronté Mor Sarr, Mouhamed Thiam et Babacar Diagne devant sa maison pour leur dire ses quatre (04) vérités. Seulement, les talibés lui ont proféré des injures. Une dispute a éclaté et a dégénéré en bataille rangée entre les deux parties.



Pourchassé par le trio qui a pris le dessus, Babacar Kane s’est caché dans sa maison. Il sera vite retrouvé par ses assaillants qui lui ont planté un tesson de bouteille à la gorge, avant de le battre sauvagement. Fou de rage, Kane s’est armé d'un pilon et a asséné plusieurs coups à la tête du nommé Babacar Diagne qui s'affale et se vide de son sang.



Conduit, dans un premier temps, au centre de santé de Joal le jeune homme qui se trouve, selon les blouses blanches, dans une situation très critique, a été par la suite évacué à l'hôpital régional de Thiès. Il est dans le coma, depuis son arrivée aux Urgences de ladite structure hospitalière.



Alertés, les éléments de la brigade de Joal ont procédé à l'arrestation des trois bagarreurs. Au terme de leur garde à vue, le marabout Babacar Kane et les deux talibés de Serigne Mbaye ont été déférés au parquet de Mbour où un mandat de dépôt leur a été décerné.