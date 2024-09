Joal : une pirogue de 30 migrants dont deux femmes et leurs bébés interceptée

Les forces de défense et de sécurité sénégalaises ont une nouvelle fois empêché un départ de migrants vers l'Espagne. Le 16 septembre dernier, à 1 heure du matin, la gendarmerie de Joal (à l'extrémité de la Petite-Côte) a intercepté 30 personnes tentant de quitter par la mer. Parmi elles, deux femmes et leurs bébés, selon des informations rapportées par Libération.



Cet incident survient après un drame survenu le dimanche 8 septembre dernier, où une embarcation de migrants a chaviré au large de Mbour, sur la petite-côte. La marine sénégalaise a annoncé un bilan de 26 morts, tandis que de nombreuses personnes sont portées disparues.



Selon l'ONG Caminando Fronteras, plus de 5 000 personnes ont perdu la vie dans l'océan Atlantique en tentant de rejoindre les îles espagnoles au cours des cinq premiers mois de l'année 2024. Cela représente une moyenne de 33 décès par jour, d’après les données relayées par InfoMigrants.