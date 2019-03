José Mourinho dévoile les raisons de sa brouille avec Paul Pogba

Arrivés tous les deux à Manchester United en 2016, José Mourinho et Paul Pogba ont fait équipe durant deux saisons et demie. 30 mois durant lesquels les deux hommes ont entretenu une relation difficile. Recrue phare du mercato estival 2016, le milieu de terrain français pensait revenir à Old Trafford avec les honneurs dus à son nouveau statut, à savoir un rôle de leader au sein d’une formation moins clinquante en Premier League. Et si la première saison du duo s’est conclue par une victoire finale en Ligue Europa, la suite de l’aventure mancunienne a tourné au vinaigre entre Mourinho et Pogba.



Très exigeant avec son joueur, le Portugais n’a ainsi jamais trouvé la bonne formule pour faire de Pogba l’un des éléments clés de MU. Pire, le Français a souvent vécu des épisodes désagréables avec des mises au banc irritantes. Une brouille latente qui avait été rendue publique lors de la fameuse séance d’entraînement filmée par Skysports au cours de laquelle les deux hommes ont échangé quelques amabilités face caméra. Dès lors, quand le board mancunien a décidé de se séparer du technicien lusitanien en décembre dernier, Paul Pogba n’a pas vraiment été le premier à pleurer le départ du Special One. Mieux, sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer, le champion du monde tricolore revit. Mourinho avoue ne pas avoir apprécié Pogba Ce qui n’empêche pas les deux clans de continuer à se titiller par déclarations médiatiques interposées. Premier à dégainer, le frère de Paul, Mathias, avait déclaré que le problème de cette relation houleuse était principalement Mourinho. Quelques jours plus tard, le Special One rendait la pareille au clan Pogba en expliquant qu’un joueur ne pouvait se sentir supérieur à son club.



Une manière déguisée pour critiquer le comportement de son ex-milieu de terrain. Depuis, l’ancien coach des Red Devils en a remis une couche au micro de beIN Sports, dans des propos relayés par AS.



« Nous essayons toujours de trouver des solutions aux problèmes mais il y en a un face auquel je n’ai aucune solution : quand le joueur joue, il aime son entraîneur, mais quand il ne joue pas, il ne l’aime plus. C’est simple. La nature humaine est comme ça, et on ne pas la changer. C’est une question de personnalité, de façon d’être et de penser. Il y a des personnes avec lesquelles vous avez une alchimie, plus d’empathie. C’est normal. C’est pour ça que certains joueurs sont extraordinaires avec certains coaches, mais moins bons avec d’autres. C’est une chose à laquelle j’ai beaucoup pensé. Il est nécessaire d’accorder plus d’attention aux joueurs que nous aimons moins. Parce qu’avec les joueurs que vous aimez, vous n’avez pas besoin d’être préoccupés ». C’est dit.