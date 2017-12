Joseph Boakai félicite George Weah

"Je respecte la volonté du peuple, telle qu'annoncée par la Commission électorale nationale", ajoute M. Boakai.



Il a été crédité de 38,5% des voix.



"Je rejetterai toutes les tentatives d'imposer la douleur, la difficulté, l'agonie et l'incertitude. Mon nom ne servira d'excuse pour aucune goutte de sang humain dans ce pays", poursuit-il.



Cette victoire va consacrer la première alternance démocratique du pays en plus de 70 ans.



Le Liberia n'a pas connu d'alternance démocratique depuis 1944.



Cette transition démocratique entre Ellen Johnson Sirleaf, et George Weah, qui entrera en fonctions le 22 janvier, survient près de trois décennies après le début d'une guerre civile qui a fait 250.000 morts entre 1989 et 2003.