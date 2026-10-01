Journalisme : Samba Diao de Kolda décroche le Premier Prix national du documentaire télévision

Belle consécration pour le journalisme koldois. Le correspondant de la Radio Télévision Communautaire (RTC) à Kolda, Samba Diao, vient de s’illustrer sur la scène nationale en remportant, avec son équipe, le Premier Prix national du Documentaire Télévision « Jeune Reporter Citoyen ».
Cette distinction vient récompenser la qualité du travail réalisé par le journaliste et son équipe, mais également leur professionnalisme, leur engagement citoyen et leur contribution à la promotion d’une information de qualité.
À travers ce prix, Samba Diao confirme ainsi la place et le rôle des professionnels des médias basés en régions dans la production de contenus journalistiques de qualité et dans la valorisation des réalités locales.
Cette consécration constitue également une source de fierté pour la capitale du Fouladou, qui voit l’un de ses journalistes porter haut les couleurs de Kolda sur la scène médiatique nationale.
Au-delà de la distinction individuelle, ce prix vient saluer le travail des journalistes qui s’investissent au quotidien dans le traitement des questions d’intérêt public et la sensibilisation des citoyen
Cette distinction vient récompenser la qualité du travail réalisé par le journaliste et son équipe, mais également leur professionnalisme, leur engagement citoyen et leur contribution à la promotion d’une information de qualité.
À travers ce prix, Samba Diao confirme ainsi la place et le rôle des professionnels des médias basés en régions dans la production de contenus journalistiques de qualité et dans la valorisation des réalités locales.
Cette consécration constitue également une source de fierté pour la capitale du Fouladou, qui voit l’un de ses journalistes porter haut les couleurs de Kolda sur la scène médiatique nationale.
Au-delà de la distinction individuelle, ce prix vient saluer le travail des journalistes qui s’investissent au quotidien dans le traitement des questions d’intérêt public et la sensibilisation des citoyen
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