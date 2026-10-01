Assemblée nationale : la séance de clôture de la session extraordinaire avancée à 9 heures

L’Assemblée nationale a apporté un rectificatif concernant la séance plénière de clôture de la troisième session extraordinaire de l’année 2026, prévue ce vendredi 2 octobre.
Initialement fixée à 10 heures, la séance se tiendra finalement à 9 heures.
Selon le rectificatif, les députés sont informés que la séance plénière, prévue ce vendredi 2 octobre 2026, est avancée à 9 heures.
Elle sera consacrée à l’examen du rapport de la mission d’information parlementaire relative à la commercialisation des produits de marque Softcare au Sénégal, avant la clôture de la troisième session extraordinaire de l’année 2026 de l’Assemblée nationale.
Initialement fixée à 10 heures, la séance se tiendra finalement à 9 heures.
Selon le rectificatif, les députés sont informés que la séance plénière, prévue ce vendredi 2 octobre 2026, est avancée à 9 heures.
Elle sera consacrée à l’examen du rapport de la mission d’information parlementaire relative à la commercialisation des produits de marque Softcare au Sénégal, avant la clôture de la troisième session extraordinaire de l’année 2026 de l’Assemblée nationale.
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