Kentucky : Détenue par l'ICE, la basketteuse Aminata Seck obtient une chance de sauver son dossier

La joueuse de basket-ball sénégalaise de l'Université d'État du Kentucky, Aminata Seck, a obtenu une victoire judiciaire importante. Détenue par les services de l'immigration et des douanes (ICE) depuis le 7 août, la pivot de 26 ans a vu sa requête en réouverture de dossier acceptée par la juge de l'immigration, qui a également annulé son ordre d'expulsion définitif.



Selon un article Front Office Sports, cette décision fait suite aux arguments de sa défense selon lesquels l'athlète n'avait jamais reçu d'avis de convocation pour son audience initiale.



Son avocat a souligné dans un communiqué transmis à Front Office Sports : « En faisant droit à la requête, le juge de l'immigration a constaté qu'Aminata avait démontré qu'elle n'avait pas reçu d'avis de sa précédente audience devant le tribunal de l'immigration ».



Actuellement confrontée à des problèmes de santé majeurs, notamment une rupture du ligament croisé antérieur et des crises d'épilepsie, Aminata Seck a été transférée entre quatre centres de détention.



Désormais, la joueuse dispose de nouvelles perspectives juridiques. Sa prochaine comparution devant le tribunal de l'immigration est fixée au 20 novembre, et elle peut dès à présent solliciter une mise en liberté sous caution. Son équipe juridique poursuit également une requête d' « habeas corpus fédérale » pour contester la légalité globale de sa détention.