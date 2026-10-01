Guinée : Ahmadou Al Aminou Lo représente Bassirou Diomaye Faye aux festivités de l’Indépendance

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo est arrivé à Conakry ce jeudi 1er octobre 2026, en début de soirée. Il représente le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, aux célébrations du 68ᵉ anniversaire de l’Indépendance de la Guinée, prévues ce vendredi 2 octobre.



Selon une note du Gouvernement du Sénégal, le Premier ministre a été accueilli à son arrivée à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré par son homologue guinéen, Amadou Oury Bah.



Cette présence intervient dans le cadre des festivités marquant l’anniversaire de l’accession de la Guinée à la souveraineté nationale.



Les célébrations officielles du 2 octobre 2026 commémorent la proclamation de l’indépendance de la Guinée, intervenue le 2 octobre 1958.



Cette édition est placée sous le thème : « S’inspirer du passé pour construire ensemble l’avenir : Notre jeunesse ».



Plusieurs personnalités et délégations étrangères sont attendues à Conakry à l’occasion de ces festivités, qui mettent également en avant les relations de coopération entre la Guinée et ses pays voisins.