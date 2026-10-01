Royaume-Uni-Sénégal : 732,9 milliards de FCFA de transactions au rythme d'une balance commerciale favorable à Londres

Les échanges globaux entre le Royaume-Uni et le Sénégal ont atteint « £954 millions » (environ 750 milliards de francs CFA) au cours des quatre trimestres précédant la fin du premier trimestre 2026.



Selon la dernière fiche d'information officielle publiée par le Département britannique des affaires, de l'innovation, de la science et du commerce, cette performance place le Sénégal au « 95e rang des partenaires commerciaux » de Londres, confirmant des relations économiques bilatérales dynamiques mais marquées par une légère contraction globale de « 7,6 % » par rapport à la période précédente.



Dans le détail des flux, les exportations britanniques vers le territoire sénégalais se chiffrent à « £650 millions », environ 499,3 milliards de FCFA, portées en grande partie par le secteur des services et des produits pétroliers raffinés.



En face, les importations en provenance du Sénégal s’établissent à « £ 304 millions », environ 233,5 milliards de FCFA, composées notamment de produits maraîchers et de minéraux.





Selon les données compilées, le Royaume-Uni enregistre ainsi un excédent commercial total de « £346 millions » environ 265,8 milliards de FCFA avec le pays.



Malgré un recul de la valeur globale des échanges, la présence britannique sur le marché local s'est renforcée. La part de marché totale du Royaume-Uni au Sénégal a progressé pour atteindre « 5,5 % en 2025 », affichant une nette dynamique sur le segment des services où elle grimpe à « 12,3 % ».