Journalisme et engagement politique : Hamadou Tidiane Sy pose la problématique de la crédibilité

Le journaliste Hamadou Tidiane Sy, directeur de l’Ejicom, a posé ce mardi, la problématique de la crédibilité dans le métier, lors d’un panel organisé par le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) sous le thème : Journalisme et engagement politique : est-ce possible ?



« (...) Le journaliste peut faire des efforts pour être honnête. Mais il y aura toujours ce problème de crédibilité. N'oublions pas dans notre travail, la crédibilité compte avant tout. Et ce qu'on risque de perdre en étant affiché politiquement dans un parti, c'est la crédibilité », a dit M. Sy, lors de son intervention.



« Si vous écrivez un article en étant à l'intérieur d'un journal, et connu composant de la politique, les gens vont se dire, tout ce que vous écrivez y compris ce qui est honnête et vrai, c'est politiquement orienté. Surtout si vous écrivez sur la politique », a-t-il ajouté.



Prenant le cas des médias anglophones, l’ancien journaliste de BBC, a fait savoir qu’il plus de transparence chez eux. « Si on prend les médias anglophones, il y a question de la transparence. Les médias sont plus transparents. Mais dans notre pays, on ne sait même pas à qui appartient un média, c'est un problème ».



Tout posant la problématique de la crédibilité dans le métier, M. Sy a, par ailleurs, évoqué le cas des journalistes invités à quitter les rédactions, après l'annonce de leur engagement politique.



En conclusion, M. Sy ne dira pas que l'engagement politique est incompatible avec le journalisme, croyant à la liberté dans ce métier. « La question de l'éthique est fondamentale… Est-ce que en étant là, en votre âme et conscience, vous vous dites, vous défendez l'idéal journalistique ou des intérêts partisans. Et en arrière-plan, il y aura la question de votre propre crédibilité ».



avec Ibrahima Mansaly