Journée Internationale des soins et de l’assistance: Le plaidoyer de ONU Femmes au Sénégal

Le Sénégal a commémoré hier lundi, la toute première Journée internationale des soins et de l'assistance, organisée conjointement par ONU Femmes et le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. L'objectif de cette activité était de sensibiliser sur l'importance du travail de soins non rémunérés effectué par les femmes et de susciter des discussions autour de son impact.



Sous le thème « État des lieux, enjeux, défis et perspectives pour reconnaître, réduire et redistribuer le travail de soins non rémunéré des femmes au Sénégal », la journée a mis en lumière le fardeau important supporté par les femmes dans la société. Ce, en soulignant que celles-ci consacrent trois fois plus de temps que les hommes aux tâches ménagères et aux soins non rémunérés.



Lors de cet événement, Elena Ruiz, directrice régionale adjointe par intérim d'ONU Femmes, a souligné que la valeur des activités non rémunérées au Sénégal représente 14 % du produit intérieur brut (PIB), mettant en lumière la contribution significative des femmes à l'économie du pays. Elle a également souligné « les inégalités de répartition des tâches au sein du ménage et de la communauté, avec les femmes rurales consacrant jusqu'à 12 heures par jour à ces activités non rémunérées ».



Ainsi, Mme Ruiz a préconisé « la reconnaissance de la valeur du travail de soins non rémunéré, la réduction de la charge de travail et de la pauvreté de temps, ainsi que la redistribution équitable des responsabilités au sein du ménage et de la communauté ». Elle a rappelé que le Sénégal était déjà en tête de file dans la région en ce qui concerne les initiatives d'autonomisation économique des femmes et a salué l'engagement du pays envers l'Objectif de développement durable (ODD).