Journée de l'enfant africain : le RAM WASH alerte sur l'impact mortel de la crise de l'eau sur 100 millions d'enfants

Le Réseau africain des médias pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement (RAM WASH) a lancé un cri d’alarme sur la crise majeure de l’accès aux services de base en Afrique. Dans un communiqué publié ce lundi, le réseau déplore la persistance « d'inégalités profondes et disproportionnées qui frappent de plein fouet les enfants, les femmes et les communautés les plus vulnérables du continent », alors même que l'Union africaine a placé cette commémoration 2026 sous le thème de l'accès universel à l'eau et à l'assainissement pour chaque enfant.



La situation humanitaire décrite par les professionnels des médias est particulièrement critique, avec « plus de 100 millions d'enfants africains directement exposés aux maladies hydriques et à l'insalubrité ». Le RAM WASH rappelle que « deux décès sur cinq sur le continent sont imputables à des services d'eau et d'assainissement inadéquats ».



Cette pression sur les ressources hydriques menace de s'aggraver de façon exponentielle sous le double effet du changement climatique, illustré par l'assèchement dramatique du bassin du lac Tchad et de la poussée démographique. La population africaine, qui devrait passer de 1,5 milliard en 2024 à 2,5 milliards d’ici 2050, comptera près d'un milliard d'enfants à l'horizon 2055 dans un contexte de raréfaction de la ressource.



Le communiqué met en exergue le » fossé territorial immense qui sépare les citoyens, les écarts d'accès à l'eau potable atteignant jusqu'à 35 points de pourcentage entre les villes et les campagnes ». En milieu rural, ce déficit infrastructurel pèse quotidiennement sur la condition féminine. « Les femmes et les jeunes filles consacrent régulièrement plus de 30 minutes par jour à la corvée d'eau, un temps perdu qui compromet gravement leur sécurité, leur santé et leur scolarisation ».



Face à ce qu'il qualifie de crise de survie et de dignité, le RAM WASH presse les gouvernements africains de passer à l'action. Le réseau exige un renforcement immédiat des investissements publics dans les infrastructures adaptées aux enfants, la priorisation absolue des écoles et des centres de santé, ainsi qu'une gouvernance rigoureuse et transparente des fonds alloués au secteur pour que l'accès à l'eau devienne enfin un droit effectif et non un privilège.