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CAN féminine 2026 : le Maroc bat l'Afrique du Sud et se qualifie pour les demi-finales



CAN féminine 2026 : le Maroc bat l'Afrique du Sud et se qualifie pour les demi-finales
L’équipe nationale féminine de football s’est qualifiée pour les demi-finales de la CAN Maroc 2026 et à la Coupe du monde 2027, après sa victoire face à son homologue sud-africaine sur le score de 2 buts à 1, en match des quarts de finale disputé samedi soir au Stade Moulay El Hassan à Rabat. 

Grâce à ce succès, les Lionnes de l’Atlas valident leur qualification pour les demi-finales de la CAN féminine 2026. 
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Moussa Ndongo

Samedi 8 Août 2026 - 23:45


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