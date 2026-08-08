CAN féminine 2026 : le Maroc bat l'Afrique du Sud et se qualifie pour les demi-finales

L’équipe nationale féminine de football s’est qualifiée pour les demi-finales de la CAN Maroc 2026 et à la Coupe du monde 2027, après sa victoire face à son homologue sud-africaine sur le score de 2 buts à 1, en match des quarts de finale disputé samedi soir au Stade Moulay El Hassan à Rabat.



Grâce à ce succès, les Lionnes de l’Atlas valident leur qualification pour les demi-finales de la CAN féminine 2026.