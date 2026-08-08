Tivaouane : les recommandations du Khalife général des Tidianes pour le Gamou 2026

Les préparatifs de l’édition 2026 du Gamou de Tivaouane, commémorant la naissance du Prophète Mouhamed (PSL), vont bon train. À quelques semaines de cet événement religieux, prévu dans la nuit du 25 au 26 août prochain, un point de presse a été tenu ce samedi 8 août pour transmettre les recommandations du Khalife général à l’endroit des fidèles.



Prenant la parole, Serigne Moustapha Sy Al Amine, responsable moral du Coskas, a invité, au nom du Khalife général, les pèlerins à faire preuve de discipline et de respect durant toute la période du Maouloud.



« Il faut que les pèlerins qui rallient la ville sainte de Tivaouane se comportent correctement pendant toute la célébration du Gamou. C’est un moment de recueillement, de prière et de dévotion. Il faut beaucoup lire le Coran et beaucoup prier sur le Prophète », a-t-il rappelé.



Le responsable moral du Coskas a également invité les fidèles à redoubler de vigilance concernant les aliments qu’ils consomment, notamment en veillant à leur bonne conservation et à l’abattage des animaux. Il a recommandé aux pèlerins de privilégier la préparation des repas une fois arrivés à Tivaouane et de respecter les consignes sanitaires avant, pendant et après le Maouloud.



Un message a aussi été adressé aux transporteurs et aux conducteurs. Serigne Moustapha Sy Al Amine les a appelés au respect du Code de la route et à davantage de prudence, avec l’ambition d’atteindre l’objectif de zéro accident durant cette édition.



« Il faut que les chauffeurs arrêtent les surcharges et s’approprient les bons comportements qui leur sont indiqués. Les conducteurs de Jakarta sont invités à respecter les règles. Nous voulons un Mawlid avec zéro accident », a-t-il insisté.