CAN féminine 2026 : l'Algérie renverse la Côte d'Ivoire et se qualifie pour les demi-finales

L'Algérie a décroché une victoire mémorable (2-1) face à la Côte d'Ivoire, ce samedi 8 août, au Stade Moulay Rachid. Tout avait pourtant bien commencé pour les Éléphantes, qui ont dominé la première période avant d'ouvrir logiquement le score à la 30e minute grâce à Konan.



Mais le tournant du match est survenu juste avant la pause. À la 42e minute, l'expulsion d'Ouedraogo a laissé ses coéquipières en infériorité numérique pour toute la seconde période. Les Algériennes en ont profité pour inverser la tendance, avec des buts signés Ines Khiri (58e) et Amira Ould Braham (64e).



Grâce à ce succès plein de caractère, les Vertes valident leur qualification pour les demi-finales de la CAN féminine 2026, où elles affronteront le Malawi ou le Ghana. Elles s'offrent, par la même occasion, une première qualification historique pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA.