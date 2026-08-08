Kédougou : une Nigériane déférée pour traite de personnes et proxénétisme

L’Antenne régionale de Kédougou de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé, le 5 août 2026, à la conduite au parquet d’un individu pour association de malfaiteurs, proxénétisme et traite de personnes, rapporte la Police nationale.



Le 4 août 2026, l’Antenne régionale de la DNLT de Kédougou a été avisée de l’arrivée au village de Sambrabougou (département de Saraya) de deux filles convoyées depuis le Nigéria par la mise en cause, destinées à la prostitution. La même source a précisé la description physique des demoiselles qui, transférées depuis le village de Douta (Kédougou), s'adonnent à la prostitution et versent chacune les revenus de cette activité à la suspecte : la somme d'un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA en guise de remboursement des frais qu'elle aurait avancés pour leur convoyage au Sénégal.



Sur ces faits, mission a été donnée aux agents de l'antenne régionale de se rendre, en premier lieu, au village de Sambrabougou afin d'identifier et d'interpeller les présumées victimes de traite par exploitation sexuelle et, en second lieu, au village de Douta pour identifier et interpeller la mise en cause ainsi que toute autre personne auteure ou complice.



Interpellées à leurs domiciles respectifs, les deux demoiselles, de nationalité étrangère, ont indiqué avoir été convoyées depuis le Nigéria puis exploitées sexuellement par la mise en cause. Cette dernière les a d'abord logées à Douta avant de les transférer à Sambrabougou. Par la suite, elle les a contraintes à se prostituer pour lui rembourser individuellement et intégralement la somme d'un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA au titre des charges liées à leur voyage.



Selon les déclarations, la première victime lui a versé une somme globale d'un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA et devait recouvrer sa liberté cette semaine-là. Quant à la seconde, elle lui a versé un total de sept cent mille (700 000) FCFA et lui devait encore huit cent mille (800 000) FCFA pour s'affranchir de son emprise.



Interrogée sur les modalités de convoyage des deux jeunes Nigérianes au Sénégal, la mise en cause a déclaré avoir « acheté » la première à cinq cent mille (500 000) FCFA et la seconde à trois cent mille (300 000) FCFA auprès de compatriotes nigérians résidant à Cotonou et d'un tiers résidant dans l'État de Benue (Nigéria). Elle a ensuite organisé et planifié leur voyage vers le Sénégal.



Concernant l'utilisation des fonds récoltés grâce à la prostitution des deux demoiselles, la mise en cause a reconnu avoir employé une partie de cet argent pour régler ses frais médicaux liés à un accouchement par césarienne, une autre partie pour payer le loyer de son appartement situé à Douta (département de Saraya), et le reste pour subvenir aux besoins de ses trois enfants restés au Nigéria.