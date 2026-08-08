AfroBasket U18 masculin : le Sénégal domine la Tunisie et file en quarts de finale

Les Lionceaux du Sénégal poursuivent leur sans-faute à l’AfroBasket U18 masculin 2026. Après leur large victoire contre le Rwanda lors de la première journée, les Sénégalais ont confirmé ce samedi 8 août en dominant la Tunisie (55-34), à Abidjan, en Côte d’Ivoire.



Les joueurs sénégalais ont une nouvelle fois fait preuve de solidité, notamment sur le plan défensif, pour prendre progressivement le dessus sur leurs adversaires.



Codé Mbengue s’est particulièrement remarqué en terminant meilleur marqueur sénégalais de la rencontre avec 19 points.



Avec deux victoires en autant de sorties, le Sénégal valide ainsi son billet pour les quarts de finale de la compétition.



Dans l’autre rencontre du groupe C, le Cameroun a également décroché sa qualification en venant à bout du Rwanda (76-58).



Le Sénégal et le Cameroun se retrouveront lundi 10 août à 17h00 GMT pour la troisième et dernière journée de la phase de groupes. Cette rencontre sera décisive pour déterminer le leader du groupe C.

Plus tôt dans la journée, à 14h30 GMT, le Rwanda sera opposé à la Tunisie.