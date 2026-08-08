Amical : Paris Saint-Germain et Manchester United se neutralisent (1-1), Ibrahima Mbaye buteur

Le Paris Saint-Germain et Manchester United ont fait match nul (1-1), ce samedi 8 août, lors d'une rencontre amicale. L'attaquant sénégalais Ibrahima Mbaye a ouvert le score dès la deuxième minute de jeu, avant que les Mancuniens ne réagissent par l'intermédiaire de Mbeumo pour égaliser.
Ce match test aura permis aux Parisiens de peaufiner leurs réglages avant un rendez-vous important : la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa, prévue le 12 août prochain, au Stadion Salzburg (Red Bull Arena) à Salzbourg, en Autriche.
Ce match test aura permis aux Parisiens de peaufiner leurs réglages avant un rendez-vous important : la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa, prévue le 12 août prochain, au Stadion Salzburg (Red Bull Arena) à Salzbourg, en Autriche.
Autres articles
-
CAN féminine 2026 : le Maroc bat l'Afrique du Sud et se qualifie pour les demi-finales
-
CAN féminine 2026 : l'Algérie renverse la Côte d'Ivoire et se qualifie pour les demi-finales
-
AfroBasket U18 masculin : le Sénégal domine la Tunisie et file en quarts de finale
-
Lionel Messi en deuil: son père, Jorge Messi, est mort à 68 ans
-
Les grandes manœuvres de Mourinho au Real Madrid, une pépite du Barça en partance vers l’Arabie saoudite