Amical : Paris Saint-Germain et Manchester United se neutralisent (1-1), Ibrahima Mbaye buteur

Le Paris Saint-Germain et Manchester United ont fait match nul (1-1), ce samedi 8 août, lors d'une rencontre amicale. L'attaquant sénégalais Ibrahima Mbaye a ouvert le score dès la deuxième minute de jeu, avant que les Mancuniens ne réagissent par l'intermédiaire de Mbeumo pour égaliser.



Ce match test aura permis aux Parisiens de peaufiner leurs réglages avant un rendez-vous important : la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa, prévue le 12 août prochain, au Stadion Salzburg (Red Bull Arena) à Salzbourg, en Autriche.