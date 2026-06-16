Journée de l'enfant africain : le président Bassirou Diomaye Faye réaffirme ses engagements pour les droits de la jeunesse

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé la promesse du pays envers sa jeunesse et son engagement dans le combat continental pour le bien-être des plus jeunes, dans un message publié ce mardi 16 juin 2026.
« Aujourd'hui, l'Afrique célèbre la Journée de l'enfant africain, placée cette année sous le signe de l'accès de chaque enfant à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Fidèle à la mémoire des enfants de Soweto, debout pour leurs droits en juin 1976, le Sénégal réaffirme sa promesse à sa jeunesse et prend toute sa part au combat continental pour l’accès de tous les enfants au bien être », lit-on sur sa page Facebook.
Cette déclaration intervient à l'occasion de la Journée de l'enfant africain, placée cette année sous le thème de « l'accès de chaque enfant à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène ».
« Aujourd'hui, l'Afrique célèbre la Journée de l'enfant africain, placée cette année sous le signe de l'accès de chaque enfant à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Fidèle à la mémoire des enfants de Soweto, debout pour leurs droits en juin 1976, le Sénégal réaffirme sa promesse à sa jeunesse et prend toute sa part au combat continental pour l’accès de tous les enfants au bien être », lit-on sur sa page Facebook.
Cette déclaration intervient à l'occasion de la Journée de l'enfant africain, placée cette année sous le thème de « l'accès de chaque enfant à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène ».
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