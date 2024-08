Journée de reboisement à Touba : les Baye Fall promettent une mobilisation exceptionnelle

Les journées de reboisement sont prévues les samedi et dimanche de ce mois à Touba. Le thème porte principalement sur ”le rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique”.Les Baye Fall ne seront pas en reste pour cette cérémonie. Ainsi, ils promettent une grande mobilisation pour la réussite de cette journée qui sera consacrée au nettoyage et au reboisement dans la ville sainte de Touba. ‘’Maintenant, tout le monde est imprégné, nous sommes actuellement prêts et tous les Baye Fall, d’ici et d’ailleurs, sont prêts et comptent venir’’, a fait savoir, le porte-parole des Baye Fall, Serigne Dame Soda Fall. Qui s'adressait à la communauté Baye Fall, lors d'une réunion préparatoire de la campagne nationale de reboisement et de la journée nationale de l'arbre.La ville sainte de Touba est d'ors et déjà en plein dans les préparatifs de cette journée. Déjà les autorités locales et administratives, en l'occurrence, le maire de Touba, Abdou Lahat Ka et le chef du service départemental des eaux et forêts de Mbacké, le commandant Mouhamed Diop sont à pied d'oeuvre pour la réussite totale de cette journée.D'autre part, renseigne toujours Sérigne Dame Soda Fall à nos confrères de l'APS, "certains sont déjà là à l’occasion du nettoyage de Touba et, comme cela coïncide avec le reboisement, qui est aussi un ndiguël de Serigne Mountakha Mbacké, nous allons nous engager davantage et espérons réussir cela à 200, voire 300 %".De part et d'autre l'on dénote déjà un engagement sans faille des Baye Fall avant même l'évènement. Comme Sérigne Soda Fall, le maire de Touba Abdou Lahat Ka promet une mobilisation exceptionnelle pour accueillir le Président Diomaye Faye.