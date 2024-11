Journée des forces armées: le Président Diomaye annonce un projet de loi dés l'installation de la prochaine Assemblée nationale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en tant que Chef suprême des Armées, a présidé ce vendredi 8 novembre 2024 la cérémonie de la Journée des forces armées, placée sous le thème : « Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées ». À cette occasion, le chef de l’État a annoncé la préparation d’un projet de loi sur la défense et la sécurité nationale, qui sera présenté dès l’installation de la nouvelle Assemblée nationale.



« Dès l’installation de la nouvelle Assemblée nationale, un projet de loi sur la défense et la sécurité nationale, qui fixera les grandes orientations de notre architecture de défense, adaptée au contexte actuel, sera examiné. Il est déjà rassurant que les forces armées aient prévu de soumettre une loi de programmation militaire 2025-2029, visant à établir un plan annuel des dépenses que l’État leur consacre », a déclaré le Président Diomaye.



Le colonel Ibrahima Ndiaye, se réjouissant de cette perspective, a rappelé que « cette réforme de la loi nationale est en cours. La loi actuelle, qui date de 1970, a été révisée deux fois dans les années 80. Mais cette nouvelle loi nous permettra de nous adapter aux contexte national et international en matière de défense ».



Cette initiative n’est pas la seule annoncée par le Président Faye. Un prix spécial du Président de la République pour l’innovation industrielle à vocation militaire sera également institué.



Le président Faye a précisé que ce prix vise à « faire émerger un nouveau secteur industriel créateur d’emplois ». « Je suis heureux d’annoncer que, lors des prochaines Journées des forces armées, un prix spécial du Président de la République sera décerné à la meilleure innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire », a-t-il ajouté.



Le chef de l’État a enfin chargé le Premier ministre et le gouvernement de mobiliser l’ensemble des acteurs nationaux, publics comme privés, ainsi que les partenaires internationaux, pour atteindre cet objectif dans une démarche pragmatique et réaliste.