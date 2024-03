Journée du 8 mars : toutes les femmes sont des reines!

Ah 8 mars ! Cette journée ! A l’occasion, « toutes les femmes sont des reines. Certaines mêmes plus reines que les reines », disait Ismael Lo, le chanteur sénégalais. Nous sommes le 8 mars, journée internationale de la femme.



Par ailleurs, le calendrier électoral s’est éclairci. Eclaircissant dans la foulée les visages de certains politiques. Qui commençaient à s’agacer cogitant sur un avenir qui, il y a quelques jours était suspendu aux lèvres de sept sages et d’un Prince. Le citoyen, ce matin le visage rayonnant, bombant le torse dans la rue. Fier de retrouver son droit de vote.

Dans l’arène politique tout le monde affiche bonne mine sauf Habib Sy qui dit « prendre langue avec le reste de ses collègues pour récuser la date de Macky Sall (24 mars) au profit de celle du Conseil constitutionnel (31 mars).

La campagne débute samedi prochain à 00 heure pour une durée de 12 jours. Les 19 candidats iront la recherche de voix dans les profondeurs du pays.



Dans ces mêmes profondeurs le tissu social est très usé pour ne pas dire en lambeau. Au marché Ndiarème (de Guédiawaye), la vielle ménagère, tenancière d’une table de légumes marchande rudement avec sa cliente pour un kilo d’oignon. « Les prix ont oscillé, le kilo est à 600 FCFA », argumente-t-on



Encore une fois, ne l’oublions pas, aujourd’hui, c’est la journée internationale de la femme. Honneur aux reines, le temps d’une journée. C’est la journée de ripaille. Demain, malheureusement, reprend leur rude réalité dans les contrées, pour les femmes rurales. Les citadines, dès les premières heures envahiront ce gros pot de tomate aux couleurs bleues et jaunes (car rapide) pour rallier les marchés.



Ah le 02 avril ! C’est la fin, également d'un règne : celui d’un roi et de sa reine. Mais le règne du peuple reste éternel. Vive le 8 mars !